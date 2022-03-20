Rize-Artvin Havalimanı terminal binasının iç mimarisi dikkat çekiyor

Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan RizeArtvin Havalimanı’nın terminal binasındaki çalışmalar sürüyor.

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlandı. Nisan'da test uçuşlarının olacağı RizeArtvin havalimanın terminal binasındaki çalışmalar devam ediyor.

OrduGiresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak RizeArtvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Altyapı inşaatında pist, taksi yolları imalatı tamamlanan RizeArtvin Havalimanı’nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken çevre yolu imalatında, tel örgü imalatında, genel elektrik işlerinde ise çalışmalarda sona gelindi.

Öte yandan VOR istasyonu alt temel kurulumuna başlanarak, VOR istasyonu yakınında kurulacak olan hava seyri sefer istasyonu için de gerekli hazırlıklar ve altyapı çalışması devam ediyor.

Üst yapı inşaatında ise Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele binası ile teknik blok kulede sona yaklaşılan RizeArtvin Havalimanı’nda terminal binasında ise çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Terminal binası içindeki Rize dağları görselli pano, yine Rize evlerini andıran iç dizayn görsellerinin kullanılması dikkat çekti.

RizeArtvin Havalimanı’nda üst çalışmaları, çevre düzenlemelerine de başlanan projede peyzaj çalışmaları devam ediyor. Doğu tarafından başlayarak ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor.

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