Turizm merkezi Ayder'den kar manzaraları

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Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı Rize’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Çamlıhemşin ilçesine 18 kilometre uzaklıkta ve 1350 rakımdaki Ayder Yaylası’nda da kar kalınlığı 1 metreleri buldu. Turizm cenneti olarak adlandırılan Ayder Yaylası’nın beyaza bürünmesi ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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