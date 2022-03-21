Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Çervatoğlu'na, 'hak yoksunluğu' cezası istemi



Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)RİZE'nin Fındıklı ilçesinde 3 yıl önce düzenlenen festivalde, 2 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak için bir polis memuru havaya ateş açtı. Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çervatoğlu'nun, kavgayı yatıştırmak için havaya ateş edip, izdihama neden olduğunu öne sürdüğü festivalde görevli polis memuru hakkında şikayetçi olması üzerine, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkan davada, savcı mütalaasını sundu. 3 sanığın beraat ettiği duruşmada, Başkan Çervatoğlu'nun 'hak yoksunluğu' ile cezalandırılması istendi.

Olay, 2019 yılının ağustos ayında ilçe merkezinde düzenlenen festivalde meydana geldi. Fındıklı Belediyesi tarafından organize edilen 'Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali' kapsamında gerçekleşen Mor ve Ötesi konserinde P.M.Ş. ile B.S.Ö. arasında kavga çıktı. Belediye ekiplerinin müdahalede bulunup kavga edenleri alandan uzaklaştırdığı sırada, iddiaya göre, festival alanında görevli polis memuru B.S., tabancasıyla havaya 2 el ateş etti. Ateş açılması sonucu alanda izdiham ve kaos yaşandığını öne süren Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çervatoğlu ve Festival Komitesi, görevli polis memurundan şikayetçi oldu. Soruşturma üzerine Pazar Asliye Ceza Mahkemesi'nce kovuşturmaya yer olmadığına, Başkan Çervatoğlu ve 5 festival görevlisinin 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarıyla yargılanmasına karar verdi. Bugün görülen davada savcı mütalaasını sundu. Duruşmada sanıkların 3´üne beraat verilirken; Başkan Çervatoğlu'nun ise 'hak yoksunluğu' suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Karar duruşması, 25 Nisan'a ertelendi.

Öte yandan, Fındıklı Belediyesi de Pazar Adliyesi'nde görülecek karar duruşması için dayanışma çağrısı yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ

2022-03-21 21:21:53



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