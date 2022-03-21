Çaykur Rizespor kadın ve erkek hentbol takımları, Play-Off´a kaldı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor kadın ve erkek hentbol takımları mücadele ettikleri 2´nci Lig´den namağlup lider çıkarak, 1´inci lige yükselme mücadeleleri için playoff oynama hakkı kazandı.

Çaykur Rizespor´un kadın ve erkek hentbol takımları, mücadele ettikleri 2´nci ligden yenilgisiz lider olarak çıktı. Takımlar, 4-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan yükselme müsabakalarında 1´nci lige yükselme mücadelesi verecek. Kulüpten yapılan açıklamada "Yeşil mavili armamızı başarı ile temsil eden sporcu ve antrenörlerimizi tebrik eder 1. Lig yolunda başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-03-21 21:35:24



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