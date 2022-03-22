Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Heyelan ilçeye bağlı bağlı Levent köyünde bu sabah saat 07.30 sırlarında meydana geldi. HemşinPazar karayolu kaya düşmesi sonucu yol kapandı. İki ilçeyi birbirine bağlayan yol Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.