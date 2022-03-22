3 yıl hapsi istenen Fındıklı Belediye Başkanı: Mağdurken sanık olduk



Adem AKATİN/ FINDIKLI, (Rize) (DHA)RİZE'nin Fındıklı ilçesinde 3 yıl önce düzenlenen festivalde çıkan olaylarla ilgili görülen davada, 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma' suçlamasıyla yargılanan ve savcının mütalaasında 'hak yoksunluğu' ile 3 yıl hapis cezası talep ettiği Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çervatoğlu "Mağdurluktan sanık olmamıza neden olan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Olay, 2019 Ağustos ayında ilçe merkezinde düzenlenen festivalde meydana geldi. Fındıklı Belediyesi'nce organize edilen 'Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali' kapsamındaki 'Mor ve Ötesi' konserinde P.M.Ş. ile B.S.Ö. arasında kavga çıktı. Belediye ekiplerinin müdahalede bulunup, kavga edenleri alandan uzaklaştırdığı sırada iddiaya göre, görevli polis memuru B.S. tabancasıyla havaya 2 el ateş etti. Bu sırada izdiham yaşandığını öne süren Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çervatoğlu ve Festival Komitesi, görevli polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık polis hakkında kovuşturmaya yer bulunmadığına karar vererek, Başkan Çervatoğlu ile 5 festival görevlisi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama' suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianame, Pazar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, yargılanma başladı.

KARAR DURUŞMASI 25 NİSAN'DA

Önceki gün görülen duruşmada, mütalaa veren savcı, 3 kişi hakkında beraat talebinde bulundu, Başkan Cervatoğlu ile belediye çalışanı Yücel Oğuz içinse 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı mütalaasında ayrıca Cervatoğlu ve Oğuz hakkında TCK'nın 53'üncü maddesi uyarınca 'hak yoksunluğu' kararı verilmesini de talep etti. Mahkeme, karar duruşması için davayı 25 Nisan'a erteledi.

'İZDİHAM YAŞANMASINA SEBEP OLMUŞTUR'

Karar duruşması için dayanışma çağrısı yapan Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu "2019 yılında düzenlendiğimiz festivalde Mor ve Ötesi müzik grubunun sahne aldığı esnada gençler arasında tartışma yaşanmış, gençler festival görevlilerimizce alan dışına çıkartılarak polis memurlarına teslim edilmişti. Olay, bitmiş olmasına rağmen alan içerisinde görevli olmayan ve dışarıdan alana giren polis memuru engelli ve yaşlı bölümünde havaya 2 el ateş açmış ve alanda izdiham yaşanmasına sebep olmuştu. Olayların büyümesini önleyen belediye çalışanlarımızın olayla ilgileri olmamasına ve olay sonrasında tüm alanı sakinleştirerek boş kovanlarla birlikte polis memuru hakkında mağdur olarak suç duyurusunda bulunmamıza rağmen, mağdurluktan sanık olmamıza neden olan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

'SEÇME VE SEÇİLME HAKKIMIN ELİMDEN ALINMASI SÖZ KONUSU'

Başkan Çervatoğlu, hakkındaki suçlamalara yönelik de "Bu suçtan mahkum edilmem halinde hak mahrumiyeti, diğer ifadeyle seçme ve seçilme hakkımın elimden alınması söz konusu olacaktır. Fındıklı halkının tanıklığı hiçe sayılmış, taraf tanık olarak dinlenen şahsın çelişkileri hiç göz önünde bulundurulmamış, olayla ilgili polis ifadesi ve taraf tanık ifadesi yeterli görülerek 3 yıla kadar ceza istenmiş, hak mahrumiyeti eklenerek seçme ve seçilme hakkımıza yasak getirilmeye çalışılmıştır. Varsın getirsinler; cezalarınız da yasaklarınız da bizlerin özgürlük, demokrasi, adalet mücadelesini geri düşüremez" diye konuştu.

Söz, yetki ve kararın Fındıklı halkında olduğunu kaydeden Başkan Çervatoğlu "Burada yapılmak istenen halkı ile birlikte halkı için çalışanları mahkum etme istemidir, şeffaf bir şekilde toplumcu belediyecilik anlayışından rahatsız olanların istemidir. Bu hukuksuzluğa karşı er ya da geç halkın gerçek demokrasisi ve adaleti iktidar olacak, bundan da kimse kaçamayacak" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Adem AKATİN

2022-03-22 14:38:28



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