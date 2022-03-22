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Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu Öğrenciler sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

İHA

Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu Öğrenciler sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Rize’de içerisinde 14 öğrencinin bulunduğu filika alabora oldu.
Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri, eğitim amaçlı filikaya binerek denize açıldı. Denizde seyir halindeki filika bir süre sonra alabora oldu. Filikada bulunan 14 öğrencinin kurtulduğu öğrenilirken, öğrenciler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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