Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu Öğrenciler sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

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Rize’de içerisinde 14 öğrencinin bulunduğu filika alabora oldu.

Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri, eğitim amaçlı filikaya binerek denize açıldı. Denizde seyir halindeki filika bir süre sonra alabora oldu. Filikada bulunan 14 öğrencinin kurtulduğu öğrenilirken, öğrenciler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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