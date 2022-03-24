Rizeli arıcılar arı besleme şekeri dağıtımına yoğun ilgi gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rizeli arıcılar arı besleme şekeri dağıtımına yoğun ilgi gösterdi

İHA

Rizeli arıcılar arı besleme şekeri dağıtımına yoğun ilgi gösterdi

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arı Federasyonu (TAHAP), Türkiye genelinde sürdürdükleri arı besleme şekeri dağıtımını Çayeli’nde de gerçekleştirdi. 2 tır besleme şekerini kilosu 390 TL’ye satarak talebe göre bu miktarın arttırılacağını açıklayan TAHAP yetkilileri, şekerlerin fiyatlarını yarı fiyatına çekince kapıda uzun kuyruklar oluştu.
Şeker satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, arıcılara gerekli besini uyguna sunmak için çözüm aradıklarını dile getirdi. Sarıoğlu “Biz zaten pandemi sürecinde de birçok faaliyette bulunduk. Ama iki yıldır Türk Şeker Tarım’ın ununu, hayvan yemini, Türkiye üzerine herhangi bir şey eklemeden artı nakliye ile zaten verdik. Besleme şekerini biz geçen yıl Türk Şeker’in arıcı birliklerine şeker verdiğini öğrendik. Mesela o tarihlerde fabrika çıkışı 188 lirayken 230–240 liraya bunlar arıcıya şeker veriyordu. Biz de gittik dedik ki, ‘bizde alalım’ ama biz resmi yazıyla talep edelim. İl il, ilçe ilçe, üye üye siz onaylayın talimat verin fabrikalara. Dağıtırken de biz bunları tutanaklayalım. Görüntüleyelim, iletişim bilgileri arı sayıları. Tekrar size verelim. Sizde denetim yapın bizde denetim yapalım. Biz denetim yaptık ama onların hiç denetim yaptığını görmedim. Bugün Türk Şeker şunu açıklamalıdır. Rize Arıcılar Birliğine kaç ton şeker verilmiştir. Bunu kaç kişi almıştır. Verilen şekerleri verdim diyorlar ama bunun bir hesabını soran yok. Geçen yıl kuraklıktan gelen ve bu yılda kışın uzamasıyla ve sahil bölgelerine kar yağması arıcılıkta sıkıntılı anlar yaşattı. Arıların hazinesi dolu değildi. Dolayısıyla besleme yapılması gerekliydi. Bununda en doğru şekli şeker pancarından üretilen pancar şekeridir” şeklinde konuştu.

"11 ilde 32 tır şeker dağıtımı yaptık"
Türkiye geneline 32 tır ile arı şekeri dağıttıklarını kaydeden Sarıoğlu, “Bizde başımızın çaresine baktık TAHAP olarak. Milletimizi sokağa döktürmeme adına, devletimize ve milletimize omuz verme adına ithalat anlaşmamızdaki gübrenin bir kısmından feragat ettik. Karımızı sıfırladık. Şeker verin bize dedik ve onlarda bize iç piyasadan şeker verdi. Bugün 11 ilde 32 tır. Şeker dağıtımı yaptık. İnsanların gözünün içi gülüyor. Şekerleri yarı fiyatına veriyoruz nakliyesi dahil. Nakliye dahil buraya 390 liraya teslim ediyoruz bu şekerleri. 10 kovan arıya bir çuval yetecek şekilde koloni başına 5 kilogram. Biz bunu talebe göre devam edeceğiz. Biz hiçbir şekilde milletimizin sokağa dökülmesine asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'deki kayıp olayında şüphelinin gösterdiği yerden ceset çıkmadı
YEREL HABERLER Rize'deki kayıp olayında şüphelinin gösterdiği yerden ...
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya´da sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını ...
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını ...
İtirafçı yer gösterdi; sahilde kayıp Dursun Zehir'in cesedi aranıyor
YEREL HABERLER İtirafçı yer gösterdi; sahilde kayıp Dursun Zehir'in ...
Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş makinesi ile arama çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Rize'de kayıp şahısın öldürüldüğü şüphesi üzerine iş ...
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya´da devam ediyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya´da devam ...
Çaykur Rizespor milli arayı Antalya'da geçirecek
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor milli arayı Antalya'da geçirecek
Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu Denizcilik Fakültesi öğrencileri bindikleri filika alabora olunca büyük panik yaşadı
YEREL HABERLER Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora ...
Rize'de eğitim filikası alabora oldu; 14 öğrenci ve akademisyen suya düştü
YEREL HABERLER Rize'de eğitim filikası alabora oldu; 14 öğrenci ve ...
Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu Öğrenciler sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika ...
3 yıl hapsi istenen Fındıklı Belediye Başkanı: Mağdurken sanık olduk
YEREL HABERLER 3 yıl hapsi istenen Fındıklı Belediye Başkanı: ...
Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan ...
Pohjanpalo hat-trickle kariyerinde ilki başardı
YEREL HABERLER Pohjanpalo hat-trickle kariyerinde ilki başardı
Rize´de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
YEREL HABERLER Rize´de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.