Rizeli arıcılar arı besleme şekeri dağıtımına yoğun ilgi gösterdi

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arı Federasyonu (TAHAP), Türkiye genelinde sürdürdükleri arı besleme şekeri dağıtımını Çayeli’nde de gerçekleştirdi. 2 tır besleme şekerini kilosu 390 TL’ye satarak talebe göre bu miktarın arttırılacağını açıklayan TAHAP yetkilileri, şekerlerin fiyatlarını yarı fiyatına çekince kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Şeker satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, arıcılara gerekli besini uyguna sunmak için çözüm aradıklarını dile getirdi. Sarıoğlu “Biz zaten pandemi sürecinde de birçok faaliyette bulunduk. Ama iki yıldır Türk Şeker Tarım’ın ununu, hayvan yemini, Türkiye üzerine herhangi bir şey eklemeden artı nakliye ile zaten verdik. Besleme şekerini biz geçen yıl Türk Şeker’in arıcı birliklerine şeker verdiğini öğrendik. Mesela o tarihlerde fabrika çıkışı 188 lirayken 230–240 liraya bunlar arıcıya şeker veriyordu. Biz de gittik dedik ki, ‘bizde alalım’ ama biz resmi yazıyla talep edelim. İl il, ilçe ilçe, üye üye siz onaylayın talimat verin fabrikalara. Dağıtırken de biz bunları tutanaklayalım. Görüntüleyelim, iletişim bilgileri arı sayıları. Tekrar size verelim. Sizde denetim yapın bizde denetim yapalım. Biz denetim yaptık ama onların hiç denetim yaptığını görmedim. Bugün Türk Şeker şunu açıklamalıdır. Rize Arıcılar Birliğine kaç ton şeker verilmiştir. Bunu kaç kişi almıştır. Verilen şekerleri verdim diyorlar ama bunun bir hesabını soran yok. Geçen yıl kuraklıktan gelen ve bu yılda kışın uzamasıyla ve sahil bölgelerine kar yağması arıcılıkta sıkıntılı anlar yaşattı. Arıların hazinesi dolu değildi. Dolayısıyla besleme yapılması gerekliydi. Bununda en doğru şekli şeker pancarından üretilen pancar şekeridir” şeklinde konuştu.



"11 ilde 32 tır şeker dağıtımı yaptık"

Türkiye geneline 32 tır ile arı şekeri dağıttıklarını kaydeden Sarıoğlu, “Bizde başımızın çaresine baktık TAHAP olarak. Milletimizi sokağa döktürmeme adına, devletimize ve milletimize omuz verme adına ithalat anlaşmamızdaki gübrenin bir kısmından feragat ettik. Karımızı sıfırladık. Şeker verin bize dedik ve onlarda bize iç piyasadan şeker verdi. Bugün 11 ilde 32 tır. Şeker dağıtımı yaptık. İnsanların gözünün içi gülüyor. Şekerleri yarı fiyatına veriyoruz nakliyesi dahil. Nakliye dahil buraya 390 liraya teslim ediyoruz bu şekerleri. 10 kovan arıya bir çuval yetecek şekilde koloni başına 5 kilogram. Biz bunu talebe göre devam edeceğiz. Biz hiçbir şekilde milletimizin sokağa dökülmesine asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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