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Rize’de kayıp Dursun Zehir'in cansız bedeni dalgıçlar tarafından denizde aranmaya başladı Olayla ilgili şahsın torunu ile birlikte gözaltı sayısı 3'e yükseldi

İHA

Rize’de kayıp Dursun Zehir'in cansız bedeni dalgıçlar tarafından denizde aranmaya başladı Olayla ilgili şahsın torunu ile birlikte gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Rize’nin Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021’de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine iş makinesi ile deniz kenarında arama yapılan bölgede şimdi deniz içerisinde dalgıçlar tarafından arama başlatıldı.
Rize’de 169 gündür haber alınamayan Dursun Zehir’in (75) öldürüldüğüne yönelik gözaltına alınan Yasin Ş. isimli şahsın iddiaları üzerine Pazar ilçesi Kız Kalesi mevkiindeki sahilde iş makineleri ile dün kazı çalışması yapıldı. Sonrasında olaya adı karışan bir başka isim Enes G. de çalışmak için bulunduğu Artvin’de gözaltına alınarak Rize'nin Pazar ilçesine getirildi.
Yasin Ş. isimli şahsın gösterdiği yerde herhangi bir bulguya rastlanamayınca şahıs yeniden gömdüklerini iddia ettiği ilçede bulunan Kız Kalesi mevkiine getirilerek yeniden yer tespiti yapıldı ve aramanın alanı biraz daha genişletildi. Aramalarda herhangi bir bulguya rastlayamayan Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, Zehir’in gömüldüğünün iddia edildiği yerden numune alarak iş makinesi ile yapılan arama çalışmasını sonlandırdı. Bugün ise Zehir’in denize atılmış olma ihtimalini değerlendiren Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler tarafından denizde arama çalışması başlatıldı.
Öte yandan dedesini bir TV programı vasıtasıyla arayan Enes Bekar da dün akşam saatlerinde İstanbul’daki kaldığı otelde gözaltına alındı. Bekar’ın buradaki işlemlerinin ardından bu akşam saatlerinde Rize’den İstanbul’a giden İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Ailesinin kayıp Dursun Zehir’i aradığı programın yayınına bağlanan ve ismini vermekten kaçınan bir seyirci Kız Kalesi mevkiinde ikamet ettiğini dile getirerek itirafçı Yasin Ş.'yi bölgede gördüğünü iddia etti. "Buraya gömdük" diyen Yasin Ş.'nin 2 hafta kadar önce Kız Kalesi mevkiine sabah 07.30 sıralarında bir araç ile geldiğini, geldiği gri renkli aracın bagajından çöp poşetlerini denize doğru attığını iddia etti. Şahsın iddialarının doğruluğu ise İl Emniyet Müdürlüğü’nde yürütülen soruşturmanın neticesinde belli olacak.

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