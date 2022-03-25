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AK Parti'li Yazıcı: Seçim Kanunu teklifine eleştirileri haklı kılacak hiçbir taraf yok

DHA

AK Parti'li Yazıcı: Seçim Kanunu teklifine eleştirileri haklı kılacak hiçbir taraf yok


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,  Seçim Kanunu teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonu´nda kabul edilmesine ilişkin, "2018`den önceki düzenlemeye uygun bir düzenleme getiriyoruz. Objektif olarak baktığımız zaman eleştirileri haklı kılacak hiçbir taraf söz konusu değil. Barajı 5'e de indirirseniz, 'Niye 3 değil de 5 ' diye herkes bir şey söyleyebilir. İlerde ihtiyaçlara göre düzenlenebilir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir dizi incelemelerde bulunmak için geldiği memleketi Rize´de Anayasa Komisyonu´ndan geçen, Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili muhalefetin eleştirilerine cevap verdi. Rize AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Yazıcı, teklifin önümüzdeki hafta genel kurulda görüşülmeye başlanacağını söyleyen Yazıcı, şunları söyledi:
"15 madde içerisinde en çok konuşulan konulardan birisi baraj düzenlemesi. Türkiye´de ülke seçim barajı yüzde 10´dur. Yüzde 10 olan barajı yüzde 7´ye indirmeyi önerdik. Bu madde aynen geçti. 2´nci en önemli düzenlemelerden birisi de milletvekili dağılımının hesaplanmasına ilişkin, yaptığımız öneri. Dolayısıyla bu öneri üzerinde değişik yorumlar yapanlar olmakla birlikte önerinin dayandığı mantık ve gerekçeler itibari ile demokratik kriterlere uygun, oy sahibi vatandaşın kullandığı oyun, iradesi doğrultusunda sandıktan sonuç doğurmasını hedefleyen bir teklif. Dolayısıyla burada kimsenin söyleyeceği fazla bir şey yok. Ancak bu madde dolayısıyla özellikle muhalefet olarak tanımlanan kesimde bir karmaşa var. Kafa karışıklığı içerisindeler. Seçim mevzuatındaki düzenlemeler oy sahibi vatandaşın iradesine uygun sonuçlar doğurmasını hedeflemekti. Daha önceki düzenleme bir anlamda vatandaşın iradesinin sapmasına, kullandığı oyun arzu etmediği şekilde sonuç doğurmasına yol açıyordu. Bunu önlemiş oluyoruz."
`DOĞRUYA DOĞRU EĞRİYE EĞRİ DEMEK LAZIM´
"Türk siyasetinde şöyle bir alışkanlık var. İktidar ne yaparsa muhalefet eleştirmelidir, mantığı ile hareket ediliyor" diyen Yazıcı, "Bu doğru bir şey değil. Doğruya doğru, eğriye eğri demek lazım. 2018'de getirdiğimiz düzenlemede o günkü muhalefet partisinden birisi demiş ki `siz az oyla, çok milletvekili çıkarmanın peşindesiniz´ diye eleştirmiş. Biz şimdi o düzenlemeyi ortadan kaldırıyor, 2018`den önceki düzenlemeye uygun bir düzenleme getiriyoruz. Objektif olarak baktığımız zaman eleştirileri haklı kılacak hiçbir taraf söz konusu değil. Barajı 5'e de indirirseniz, niye 3 değil de 5' diye herkes bir şey söyleyebilir. İlerde ihtiyaçlara göre düzenlenebilir. Bu alan dinamik bir alan, yeni düzenlemelere açık bir alan. Eleştiri doğru mu demokratik değerlere uygun mu, amacına, hedefi oyun sahibi vatandaşın iradesine uygun sonuç doğuruyor mu? Doğurmuyor mu? Bu ölçütlerle bakacaksınız. Bu ölçütlerle baktığınız zaman yapılan eleştirilerin doğru ve rasyonel olmadığı açık" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-03-25 15:02:49

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