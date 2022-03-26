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Rize’de kayıp şahıs cinayeti ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Rize’de kayıp şahıs cinayeti ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Rize’nin Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021 tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki kayıp Dursun Zehir'in cinayet olayı ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
71 gündür haber alınamayan ve yapılan televizyon programı sonrasında cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dursun Zehir’in torunu Kerem Bekar, olayla ilgili itirafta bulunan Yasin Ş., Enes G. ve son olarak dün gözaltına alınan S.Y. gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nden yoğun güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi’ne götürüldü. Şahısların savcılıkça ifadelerinin alınmasına başlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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