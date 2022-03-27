Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede (2)



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ; 2 TUTUKLAMA

Rize'de 5,5 aydır haber alınamayan, öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiasıyla başlatılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmayan Dursun Zehir'in (71) kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden cinayeti itiraf eden Yasin Şanal (24) ve Zehir´in torunu Kerim Bekar (21) tutuklandı. Diğer şüphelilerden taksi sürücüsü S.Y. mahkemece, Enes G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASİN ŞANAL: BAŞINA TAŞLA VURUP ÖLDÜRDÜM

Tutuklanan Yasin Şanal, yürüyüş amaçlı gittiği sahildeki kayalık alanda Dursun Zehir'i başına taşla vurup öldürdüğünü, testere ile parçalara ayırdığını, cesedi de poşete koyup denize attığını itiraf etti.

KORKUNÇ CİNAYETİ ANLATTI

Cinayeti adım adım anlatan Yasin Şanal'ın sorgusunda, "Parkta yanına gittiğim Dursun Zehir'e kendimi tanıtım. `Kerim´in sana mı borcu var?´ dedi. Bende `Evet' dedim. Yanlış hatırlamıyorsam 200 TL civarlarında bir para söyledim ama asıl amacım üzerindeki 5 bin TL´yi almaktı. Dursun Zehir´in üzerinde 5 bin TL olduğunu da bana Kerim söyledi. Dursun amcaya gel seninle şöyle biraz yürüyelim diyerek kolundan tuttum ve deniz fenerinin oraya doğru birlikte yürüdük. Orada bir taşla bayıltma amaçlı Dursun Zehir´in başına vurdum. Zaten direkt düştü. Bende onu alıp fenerin olduğu kuyuya doğru çektim. Onu o şekilde orada tekrar bırakıp havalimanına gittim, sahile testere ve poşetlerle döndüm. Ceket cebindeki 5 bin TL´yi aldım. Testere ile önce sol bacağını diz üstünden pantolon ile birlikte kestim. Sonra cesedi parçalara ayırdım" dediği öğrenildi.

CESET PARÇALARINI POŞETLEYİP DENİZE ATMIŞ

Parçalara ayırdığı cesedi denize attığını söyleyen Yasin Şanal'ın, "Cesedin parçalarını 5 poşete koyup ağzından bağladım. Taş da bağladığım poşetleri denize fırlattım. Yaklaşık 5-6 dakika poşetleri izledim. Poşetler yavaş yavaş denizin dibine çöktü. Olay yerindeki testereyi de deniz suyunda yıkayarak olay yerinden ayrıldım. Kerim'le buluştuk, `arkanda kanıt falan bıraktın mı?´ diye sorunca bende olan biten her şeyi anlattım. O şekilde oradan ayrıldık. Ondan sonra tekrardan Enes evde odluğu için yine eve gittim. Kerim´in azmettirmesiyle Dursun Zehir´deki parayı almak için Dursun Zehir´i öldürdüm" dediği belirtildi.

TORUNU SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Torun Kerim Bekar ise sorgusunda cinayetle bağı olmadığını savundu. Tutuklanan Bekar kendisini şöyle savundu:

"Dedeme borcum olduğunu, borcumu ödeyeceğimi söyledim. Kendisi bana bu hususu sormadı. Sabah kendisi bana hiçbir şey demeden evden ayrılıp gitmiş. Ben de dedem evden gittikten yarım saat 40 dakika sonra üstümü giyinerek dedemi evde kontrol edip çıktım. Sonra dedemin kayıp olduğunu öğrendim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yasin sürekli iftira atarak bizi bu olayın içerisine çekmeye çalışmaktadır." (DHA)Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-03-27 02:08:29



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