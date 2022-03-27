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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

DHA

Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı


Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası yolu Kavak mevkinde, öğle saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Çamlıhemşin-Ayder kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, iş makineleri eşliğinde yolun açılması için de çalışmalara başlandı.
Araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki heyelanı gören Sabiha Şahin "Heyelan büyük bir gürültü ile yola indi. Biz burada sarsıldık. Önlemler alındı, bir araç trafiği oluştu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2022-03-27 16:10:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede ...
Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede ...
Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede ...
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