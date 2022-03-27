Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı

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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan ilçeye bağlı Ayder Yaylası yolu Kavak mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. ÇamlıhemşinAyder karayolu yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapanırken, vatandaşların ihbarı üzerine yolda geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Trafiğe kapalı yolda bölgeye gelen ekipler iş makineleriyle beraber yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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