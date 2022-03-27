Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 28. haftasında oynanan Rize Belediyespor Turgutlu Belediyespor müsabakasında Turgutlu Belediyespor oyuncusu Şule Aktaş'ın ayağı kırıldı. Aktaş, salondan sedye ile çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 28. hafta müsabakasında Rize Belediyesi Kadın Basketbol takımı, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımını kendi sahasında 6344 mağlup etti. Zorlu karşılaşmanın 4. çeyreğinin bitmesine 3 dakika 25 saniye kala Turgutlu Belediyespor takımı oyuncularından Şule Aktaş sayı bulmak için yükseldiği sırada ayağının dönmesiyle sakatlandı. Yerde acı içerisinde kıvranan oyuncuya saha içerisinde sağlık ekipleri müdahale etti. Bu sırada yerde uzanan Aktaş'ın ayağını gören takım arkadaşları hüzne boğuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.