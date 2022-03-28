Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü 16.00’da Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürdü. Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacağı maç için toplanan yeşilmavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan Ümit Milli takımından dönen Emirhan Topçu ile Cemali Sertel antrenmana katılırken, kendi milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie antrenmana katılmadı.

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