Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31´inci haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına Antalya´da devam etti.
Çaykur Rizespor, milli maç haftası nedeni ile liglere verilen arada Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil mavililer, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya Belek´te teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayıp top kapma çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.
Ümit Milli Takım´dan dönen Emirhan Topçu ve Cemali Sertel antrenmana katılırken, kendi ülkelerinin milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Byran Dabo ve Yannick Bolasie antrenmana yer almadı.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-03-28 19:42:25
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