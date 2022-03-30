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Rize'de cami imamının örnek davranışı en çok çocukları mutlu ediyor Kendi çocukluğunda yaşadıklarını "Camiye gelen çocuklar yaşamasın" diye gayret gösteriyor

İHA

Rize'de görev yapan cami imamının çocukları camiye alıştırmak için geliştirdiği yöntem görenleri hayran bırakıyor.

Rize'de cami imamının örnek davranışı en çok çocukları mutlu ediyor Kendi çocukluğunda yaşadıklarını "Camiye gelen çocuklar yaşamasın" diye gayret gösteriyor

Rize’de görev yapan cami imamının çocukları camiye alıştırmak için geliştirdiği yöntem görenleri hayran bırakıyor.
Rize’nin Ardeşen ilçesi Merkez Camii İmamı Ekrem Ataseven, kendisi çocukken cami hocasının arkasında namaz kılmak için safta yer tuttuğunda camideki yaşlılar tarafından "Sen küçüksün sona geç" demesinden çok alınması üzerine imam olunca bu kez safta bekleyen çocuğu en ön safa getiriyor, hatta mihraba kadar getirerek onunla birlikte namaz kıldırıyor.
Camiye gelen çocuklara "Kendine yapılanın aynısı yapılmasın" diye sahip çıktığını ifade eden Ataseven “Biz çocukluk yıllarımızda camiye gitmeyi, önlerde namaz kılmayı çok seviyorduk. Birkaç defa çocukların önde ne işi var, çocuklar arkaya diye azarladılar bizi. O zamanlar çok üzülmüştüm ve içimde bir ukde kaldı. Bunun üzerine bende görev aldığım yıldan beri çocuklara ayrı bir hassasiyet gösteriyorum. Nerede görev yaptıysam etrafımdaki çocukları camiye toplamaya çalışıyorum. Burada da aynı şekilde çocuklar camiye gelince ilk safı bırakın yanıma kadar almaya gayret ediyorum” dedi.
Zaman zaman cemaatin çocuklardan rahatsız olabildiğini ama onun da önüne geçildiğinin altını çizen Ataseven “İlk görev aldığımız yerde camimizin yanında bir okul vardı. Çocuklara birkaç çikolata ve şeker falan verdim.
Çocuklara 'Yarın camiye gelirseniz size daha çok vereceğim' dedim ve hakikaten çocuklar ertesi gün daha fazla toplanıp camiye geldiler. Sayı arttıkça camide gürültü patırtı artmaya başladı. Cemaat bu kez rahatsız olmaya başladı. Bende iki arada bir derede kaldım. Cemaat yaşlı amcalarımız onları üzmek hoş değil. Çocukları da üzmek hoş değil. Bir gün namaz kıldım, selamı verdim, döndüm arkama ‘Şu an benim durumum Temel ile Dursun’un durumuna döndü. Temel ile Dursun bir gün idamlık olmuşlar. Hakim onlara soruyor diyor ki Temel ne istiyorsun. Temel diyor annemi bir göreyim son son. Dursun’a döndü sen ne istiyorsun diye, o da Temel annesini görmesin hakim bey dedi. Şimdi aynı o hakimin durumuna düştüm. Dursun’u dinlese olmuyor, Temel’i dinlese olmuyor. Bizde cemaatimizi, yaşlıları dinlesek olmuyor, çocuklarımızı dinlesem olmuyor. İki derede bir arada kalmayalım. Şu çocuklara sahip çıkalım, yarının cemaati onlardır’ dedim. Bu şekilde orada da çocukları sevdirmeye çalıştım. Burada da verdiğimiz çikolatalar, şekerlerle çocuklara camiyi sevdiriyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.

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