Rize'de meydana gelen heyelanda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda molozların altında kalan ahırda 3 hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Elmalık Mahallesi Yarbaşı Mevkii, ArdeşenÇamlıhemşin karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapanırken bir ahır da tepeden kopan taş ve toprağın altında kalırken ahırda bulunan 3 büyük baş hayvan da telef oldu. Olay yerine giden kolluk kuvvetleri tarafından bölge güvenlik çemberi altına alındı. Daha sonra bölgeye gelen Karayolları Rize İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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