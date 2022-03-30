TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor’u 21 mağlup etti.



Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Onur Bingöl xx, Mikail Can xx, Hakan Erkan xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Taşkın Kartal xx, Kadir Kaan Yurdakul xx, Hüseyin Eray Karataş xx (Oğuzhan Eskiköy dk.86 ?), Mehmet Kuruoğlu xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Feyyaz Aydil xx (Muhammed Yıldırım dk. 81 ?), Erkan Çam xx (Uğur Can Semizoğlu dk.87 ?), Mehmet Demirözü xx, Atakan Ekiz xx (Berk Kervamkıran dk.58 xx), İlhan Topatar xx (Burak Taşdemir dk.60)

Teknik Sorumlu: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Karatay Termal 1922 Konyaspor: Ahmet Sabri Fener xx, Fatih Mankır xx, Ahmet Önay xx (Nafican Yardımcı dk. 88 ?), Adem Eren Kabak xx, Mustafa Apardı xx, Batuhan Demirel xx (Güray Gazioğlu dk. 46 xx), Salim İyik xx (Fuat Duran dk. 60 xx), Hacı Ömer Doğru xx (Batuhan Altıntaş dk. 59 xx), Seydi Kayasoy xx, Mehmet Ali Büyüksayar xx (Feridun Kıroğlu dk.80 ?), Eyüp Poyraz xx

Teknik Sorumlu: Ender Traş

Goller: Feyyaz Aydil (dk. 43), Hüseyin Eray Karataş (dk. 58) (Pazarspor), Mustafa Apardı (dk. 89) (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: İlhan Topatar, Tunahan Dikişci, Muhammed Emin Balcılar (Pazarspor), Fatih Mankır, Adem Eren Kabak, Ahmet Sabri Fener (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

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