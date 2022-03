Rize Valisi Kemal Çeber: “Devlet Rize'ye dünyanın en güzel havalimanını yapıyor”

Rize’de düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, “Havalimanı turizmle direk ilgili. Devlet Rize'ye dünyanın en güzel havalimanını yapıyor” dedi.

Rize’de turizm sezonu öncesinde ‘Turizm değerlendirmesi toplantısı’ yapıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa katılan Rize Valisi Kemal Çeber, OrduGiresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki 2. havalimanı olma özelliğine sahip Rize Artvin Havalimanının turizme getireceği katkının altını çizdi.

3 Nisan 2017'de temeli atılarak ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun üzerine yapılan yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile ön plana çıkan RizeArtvin Havalimanı hakkında "Bana göre Türkiye'nin değil dünyanın en güzel havalimanlarından birisi" diyen Rize Valisi Çeber, RizeArtvin Havalimanın Tokat'ta yapılan havalimanından 4 katı daha fazla bir fiyata mal olduğunun altını çizdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, "Bana göre Türkiye'nin değil dünyanın en güzel havalimanlarından birisi bitmek üzere, bitti aslında açılışı için Sayın Cumhurbaşkanımızdan tarih bekliyoruz. Değişik birkaç tane elimizde tarih var. Zaten hangi tarihe karar verilirse o gün itibariyle açacağız ve açtığımız zamanda kullanmaya da başlayacağız bunun da takdirleri bu yönde. Yani açılımını yaptıktan sonra kullanmaya başlayacağız. Birkaç hafta önce memleketim olan Tokat'ta bir havalimanı açıldı. Ölçütleri yaklaşık olarak RizeArtvin Havalimanıyla aynı. Rize'deki havalimanımız buranın hakkıdır buranın ihtiyacıdır tartışmaya bile açmam. Oranın 4 katı maliyete yapılabildi. Yani burada bir şeye yatırım yapmak gerçekten çok zor" şeklinde konuştu.

Rize'de yapılan havalimanının diğer şehirlerdeki havalimanlarından farklı olduğunu söyleyen Çeber, "Şimdi biz havalimanına entegre yeni yollar düşünüyoruz. Ayder yolunu duble ya da 3 şeritli yol yapacağız. Ayder'in üzerindeki yolun dolanabilmesi için Hemşin'e bir geçiş yolu. Turizm bölgelerimize daha rahat seyahat ve oradaki tesisleşmelerin her birinin karakteristik özelliğine göre çalışmalar var. Bunların her biri başka yerlere göre 4 misli maliyete yapılabiliyor. Bunlara rağmen bu projeler yapıldı. Bir gün bile çalışmaları durmadı. Yağmurun ve iklim şartlarının zorladığı günler hariç devasa yatırımı bitirdik. Gittiğimiz her yerde tipik havalimanları görürsünüz. Genelde metal bir yapı gri tonlamalarla yapılıyor birde bizim havalimanımıza bakın. Giriş tagı çay yaprağı kulesi, çay bardağı terminal binası muhteşem. Her tarafında Rize var. Yani turizme katkının olabileceği noktalardan birisidir. Ben çok uğraştım ve 600 dönüm ekstra dolgu yaptırdık. Havalimanı turizmle direk ilgili. Devlet Dünyanın en güzel havalimanını yapıyor" ifadelerini kullandı.

RizeArtvin Havalimanı'nı açılmasının ardından Rize'de turizm hareketliliği kazanacağını ifade eden Rize İl Kültür Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, "Bu süreçte tanıtım stratejilerimizi etkinleştirmek amacında çalışmalar yaparken şunu da fark ettik. Uzun zamandır pandemi dolayısıyla bir araya gelemiyorduk. Hem sektörümüz olsun hem stratejilerimiz olsun paydaşlarımızla beraber şehirde bir Çalıştay ihtiyacı duyduk. Çünkü pandemi dönem öncesinde turizme bakış açımız şuan ki süreç farklı aynı zamanda pandemi değil şehirlerdeki pek çok yatırımı da etkiliyor. Bugün artık havalimanı açılışını yapıp yakın zamanda şehrimize turizm hareketliliğine kazandıracağımız bir ulaşım tanıtım stratejisinde etkin bir faktör bizim için. Rize'de yaptığımız pek çok proje ve düzenlemeler olduğundan dolayı bizim turizme bakış açımızın çeşitliliği yoğun ve daha etkin bir süreç. Rize İl Turizm çalıştayını da sayın valimizin destekleriyle de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen turizm fakültesi meslek yüksek okulunun iş birliğiyle il müdürlüğümüzle beraber organize ettik. Bu çalıştayın sadece orada yapılıp kalınmamasını bu raporun yeni hazırlayacağımız projelerde de bizim için önemlidir. Güncel olarak ihtiyaçlarımız ve buna yönelik çözüm önerilerimiz neler diye alacağımız veriler yeni yapacağımız aşamada bizim en öncelikli alanında yapacağımız çalışma için bize yön gösterecek" diye konuştu.

Rize'de turizmin hakkettiği yere gelebilmesi için çalışacaklarını sözlerine yansıtan Alemdaroğlu, "Şehrimizin her yeri cennetten bir parça diye ifade ediliyor. Tabi bu bizim için bir lütuf ama bize de büyük bir sorumluluk veriyor. Ne kadar koruduğumuz, ne kadar sürdürülebilir kıldığımız ve gelen kişiler sadece turizm amaçlı değil burada da o hassasiyeti göstererek yaklaşsın. Bunu da biz her gelen kişiye anlatalım umarım koruyabildiğimiz sürdürebildiğimiz nitelikli turizmle beraber şehrimizi turizmde hakkettiği yere yüksek yerlere hep beraber çıkarabileceğimizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

