Salıncakta sıkışan çocuğu, itfaiye kurtardı

Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE´de ailesiyle parka giden 6 yaşındaki kız çocuğu, salıncağa sıkıştı. Çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Sahil Parkı´nda meydana geldi. Ailesiyle parka giden ve ismi öğrenilemeyen 6 yaşındaki kız çocuğu, parktaki salıncağa sıkıştı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi kızını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine parka ekipler sevk edildi. İtfaiye, salıncağı keserek sıkışan çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-04-01 17:03:16
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