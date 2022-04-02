Ayder'de çığ düşme anı kamerada

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RİZE, (DHA)RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anının, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü Ayder Yaylası'nda yüksekte biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla kaydı. Çığın düşme anı da çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, dağın zirvesinden kayan kar kütlelerinin hızla aşağı doğru aktığı görülürken, yaylada bulunanlar da çığ düşme anını endişeyle izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize

2022-04-02 13:41:08



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