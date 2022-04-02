Ayder'de çığ düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bulunan Gelin Tülü Şelalesi'nin yükseklerinde çığ düştü. Çığın düşme anını çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çekilen görüntüde çığın düşme anı ve yaylada bulunanların da bu anı seyrettiği görüldü.

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