Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Adem AKATİN/ ARDEŞEN (Rize), (DHA)RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bir grup gencin, karayolunda araç trafiğine aldırış etmeden top oynadığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçede bir grup genç, karayolunda top oynayıp, tehlikeye davetiye çıkardı. Yaklaşık 10 kişilik grup, sahilde yürürken, aralarından bazıları Karadeniz Sahil Yolu'na inerek top oynadı. Araç geldiğinde yoldan çıkan gençlerin tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Adem AKATİN
2022-04-02 22:51:03
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