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Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

DHA

Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada


Adem AKATİN/ ARDEŞEN (Rize), (DHA)RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bir grup gencin, karayolunda araç trafiğine aldırış etmeden top oynadığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçede bir grup genç, karayolunda top oynayıp, tehlikeye davetiye çıkardı. Yaklaşık 10 kişilik grup, sahilde yürürken, aralarından bazıları Karadeniz Sahil Yolu'na inerek top oynadı. Araç geldiğinde yoldan çıkan gençlerin tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Adem AKATİN
2022-04-02 22:51:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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