Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının Ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için market, fırın, pastane ve unlu mamül üretim ve satış yerinde denetimlerini arttırdı.

Rize Belediyesi Zabıta müdürlüğü Ekiplerce yapılan denetimlerde ekmek gramajı ölçülerek işletmelerin iş yeri açma, çalışma ruhsatı kriterleri ve temizlik konusunda kurallara uyup uymadıkları, satılan ürünlerin etiket ve hijyen kontrolü yaptı. Her türlü ihtiyaç ürününü kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol etti. Denetimler esnasında ürünlerin üretim yeri, işletmede çalışan personel, gıda ile temas eden malzemelerin uygunluğu, depolama koşulları, haşere ile mücadelede alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

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