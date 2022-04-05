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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi

İHA

Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının Ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için market, fırın, pastane ve unlu mamül üretim ve satış yerinde denetimlerini arttırdı.
Rize Belediyesi Zabıta müdürlüğü Ekiplerce yapılan denetimlerde ekmek gramajı ölçülerek işletmelerin iş yeri açma, çalışma ruhsatı kriterleri ve temizlik konusunda kurallara uyup uymadıkları, satılan ürünlerin etiket ve hijyen kontrolü yaptı. Her türlü ihtiyaç ürününü kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol etti. Denetimler esnasında ürünlerin üretim yeri, işletmede çalışan personel, gıda ile temas eden malzemelerin uygunluğu, depolama koşulları, haşere ile mücadelede alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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