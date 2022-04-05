Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 32. haftasında Konyaspor'u evinde ağırlıyor. 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesislerinde toplanan yeşilmavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

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