Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32´nci haftasında evinde konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Ligde geride kalan 31 haftada 26 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, 9 Nisan Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.
Yeşil-mavili ekip, ligin 13´üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor maçından 3-0 mağlup ayrılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-04-05 18:16:49
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