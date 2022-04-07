Rizeli kadın basketçiler Süper Lig yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rizeli kadın basketçiler Süper Lig yolunda

İHA

Rizeli kadın basketçiler Süper Lig yolunda

Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Playoff’u garantileyince gözler Süper Lig’e çevrildi.
Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden haftalar öncesinden playoff’u garantileyen Rize Belediyesi, cumartesi günü evinde oynayacağı sezonun son maçı olan Çeşme Basketbol maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Rize Yenişehir Spor Salonunda gerçekleşen antrenman öncesinde konuşan Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Mehmet Kaputoğlu, imkansız denileni başardıklarını söyledi. Kaputoğlu “Bu yolun sonu şampiyonlukla Süper Lig neden olmasın?” dedi.
Kaputoğlu “Normal sezonun son maçında ilk olarak Çeşme maçını kazanıp sezonu 4. olarak tamamlamak ve playofflara lig 4.’sü olarak yer almak istiyoruz. Ardından ise çeyrek final, yarı final ve finali hedefliyoruz. Süper Lig olur mu bilemem ama bu yolun sonu neden Süper Lig olmasın? Uzun bir sürecin ardından son haftaya geldik. Cumartesi günü sahamızda Çeşme Basketbol ile oynayacağız. Ligde şu an 4. sıradayız ve İzmir ekibini de mağlup etmemiz halinde playofflara lig 4.’sünü olarak katılmaya hak kazanacağız. Sezona başlarken biz playofflara kalabilmekten önce düşmemeyi hedefliyorduk. Ligimizde 16 takım var. Samsun temsilcisi mali durumu nedeniyle kötüydü. Ondan sonra en düşük bütçeli takım bizdik. İlk olarak düşmemeyi hedefledik. Sonra baktık işler iyi gidiyor ve play off’u hedef olarak belirledik. Buralara kadar gelmek büyük başarı idi. Ancak bundan daha büyük başarı çeyrek, yarı final ve finale yükselmektir. Şimdi de Allah nasip ederse finali düşünüyoruz. Süper Lig olur mu bilemiyorum ama buraya kadar getirmişken finali ve kupayı görmeden bitirmeye niyetimiz yok. Elimizden geldiğince başarmaya çalışacağız. İnşallah başaran ve kazanan da biz olacağız” şeklinde konuştu.
Cumartesi günü oynanacak Çeşme maçı ile Çarşamba günü Rize’de oynayacakları playoff ilk maçında yine taraftarı yanlarında görmek istediklerini kaydeden Kaputoğlu, “Maçlarımızda taraftarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her geçen hafta taraftarlarımızın sayısı arttı. Çok elit bir taraftarımız var. Nerede ne zaman ne tepki vereceklerini, nerede destek vereceklerini çok iyi bilen bir taraftarımız var. Bize biraz itici güç oluyorlar. Bu hafta da bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Ardından playoff maçları ile çeyrek final, yarı final ve final maçlarında onlara çok ihtiyacımız olacak. Oyuncularımızla taraftarımızla kulübümüzle hep birlikte başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Kaptan Arzu Asiye Özdemir takım arkadaşlarına güveniyor
Takım kaptanı Arzu Asiye Özdemir ise ilk kez yer aldıkları liglerde hem geçen sezon hem de bu sezon güzel işler yaptıklarının altını çizerek ve beklentilerin çok üzerine çıktıklarını ifade etti. Takımdaki uyum süreciyle yakalanan birlikteliğin inançla beraber başarıyı da beraberinde getirdiğine vurgu yapan Kaptan Özdemir, “Biz geçen sene kurulduk. Geçen sene de bu takımdaydım ve geçen sene de çok güzel işler yaptık. Bu sezonda beklemediğimiz bir mücadele sergiledik. İnancımızdan hiç vazgeçmedik. Allah nasip ederse kupayı Rize’ye getirmek ve Süper Lig’e yükselmeyi arzuluyoruz. Yeni takım olsak da arkadaşlarımızın hepsi profesyonel takımlarda yer aldıklarından ve profesyonelce düşünüp o şekilde hareket ettiklerinden çok güzel bir uyum ortamıyla birliktelik sağladık. Ve bu birliktelikle beraber arkadaşlıktan öte aile ortamı içerisindeyiz. Bu da bize hem geçen yıl he bu yıl başarının kapısını ardına kadar açtı. İnşallah geçen yıl yükseldiğimiz bu ligde ilk sezonumuzda başarıya ulaşıp Rize’yi Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz. Evimizde cumartesi günü oynayacağımız Çeşme maçımızla birlikte Çarşamba günü yine evimizde oynayacağımız Süper Lig’in ilk kapısı olacak PlayOff maçında tüm taraftarlarımızı salona ve desteğe davet ediyoruz. Biz taraftarımızla daha güçlüyüz. Birçok maçı geriden gelsek de taraftarlarımızla kazanmayı başardık, yine onların destekleriyle Süper Lig’e yükselmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize´de `ezan şakası´ görüntüleri tepki çekti
YEREL HABERLER Rize´de `ezan şakası´ görüntüleri tepki çekti
İftardan 10 dakika sonra yaptıkları şaka iftardan önce diye paylaşılınca ortalık karıştı Gençlerin ezan şakası tepki topladı
YEREL HABERLER İftardan 10 dakika sonra yaptıkları şaka iftardan ...
AFAD Başkanı Yusus Sezer Rize’de
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Yusus Sezer Rize’de
Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Rize’nin 29 metrelik çay bardağı açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Rize’nin 29 metrelik çay bardağı açılış için gün ...
Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı ...
Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarına başladı
Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Rize'de zabıtadan Ramazan denetimi
Rize'de miniklere “Teknoloji Bağımlılığı” Eğitimi
YEREL HABERLER Rize'de miniklere “Teknoloji Bağımlılığı” Eğitimi
Rize- Artvin Havalimanı´nda test uçuşu ertelendi
YEREL HABERLER Rize- Artvin Havalimanı´nda test uçuşu ertelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.