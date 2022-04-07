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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

İHA

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Fındıklı ilçesine bağlı Derbent köyünde yaşayan Ö.L.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalar neticesinde, 3 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 4 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca şarjörü, bin 606 adet 9 milimetre, 56 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi olmak üzere toplam bin 662 adet tabanca mermisi, 2 adet el yapımı olduğu değerlendirilen tabanca üst kapağı, 6 adet tabanca namlusu, 21 adet tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen silah parçası (iğne, yay, ateşleme çekici, tetik, üst kapak tutucu pim, 3 adet tabanca kabze kapağı, 2 adet makinalı tüfek için kullanılan boş mayon kutusu, 1 adet üzerinde 1933 ibaresi yazılı namludan doldurma ruhsatsız av tüfeği, 218 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Geçirilen suç aletlerine el konulurken Ö.L.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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