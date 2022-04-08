Rize´de heyelan riski olan yamaçlara 'istinat duvarı' önlemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de heyelan riski olan yamaçlara 'istinat duvarı' önlemi

DHA

Rize´de heyelan riski olan yamaçlara 'istinat duvarı' önlemi


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)TÜRKİYE'nin en çok yağış alan ve her yıl can ve mal kayıplarına yol açan sel ve heyelanların yaşandığı il olan Rize'de yamaçlarda istinat duvarı önlemi alınıyor. Kentte geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin suya kapılıp kaybolduğu sel ve heyelanlar sonrası 417 konutun güvenliğinin sağlanması için 332 duvar yapımı planlandı. Duvarlardan 133'ü tamamlanırken, diğerin yapımı ise sürüyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi´nde son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle ani lokal ve şiddetli yağışlar, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açıyor. Düz arazinin neredeyse bulunamadığı Rize'de, yamaçlara inşa edilen yapılar, heyelan riski ile karşı karşıya kalıyor. Kentte geçen yıl 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin suya kapılarak kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelanlar sonrası 417 konutun güvenliğinin sağlanması için 332 duvar yapımı planlandı. Bu duvarlardan 133'ü tamamlandı, diğerlerinin ise yapımı sürüyor.
`ÖNLEMLERİMİZ CAN VE MAL KAYIPLARINI AZALTIYOR'
Yapılan çalışmaların can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tuttuğunu söyleyen Vali Kemal Çeber, şu ifadeleri kullandı:
"Burada afetlere dönük alınan tedbirler olmasa biz yaşadığımız afetlerde çok daha büyük kayıplar veririz. Yaptığımız bu çalışmalar, can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutuyor. Bundan sonra da bu kayıpları azaltacak şekilde tedbirleri almaya devam ediyoruz. Afet risk azaltma planından herkes haberdar olup onu incelerse; köy köy, mahalle mahalle, hangi dere, hangi su riskli hepsi tanımlanmış durumda. Tedbirimizi de ona göre alırsak en az kayıpla afetleri atlatırız."
`KAÇAK BİNALAR YORUYOR´
Rize´de 9 bin dere olduğunu belirten Vali Çeber, "Bunların 6 bini kuru dere, 3 bin civarı aktif dere. Bu kuru derelerde dahil olmak üzere, her yağışta bizim riskli alanlarımızdır. Bizim tüm ekiplerimiz her bir yağışta her yerde konuşlanır. Vatandaşımızın yapacağı doğru hareketler temel belirleyici unsurdur. Örneğin; kaçak yollar, duvarlar, binalar bizi bu noktada çok yoruyor. Verdiğimiz kayıpların hepsi de doğaya ve fenne uygun olmayan yapılar ve müdahalelerden kaynaklanıyor. Biz tüm ilgili kurumlarla beraber her bir afetten, kayıptan sonra, 'niye afet oldu, nerede oldu, kim ne kadar etkilendi' benzerinde ne yapmak lazım diye tek tek bunların üzerinden geçiyoruz, bu konuları çalışıyoruz. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki her tarafımız dere, vadi, kayan topraklar. Tüm vatandaşlar gibi biz de buna uygun hareket etmek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.
`İSTİNAT DUVARI İLE GÜVENDE HİSSEDİYORUM´
Evinin yanına yapılan istinat duvarı ile kendini güvende hissettiğini belirten Hasan Mert, "Her yıl afet yaşıyoruz. Ne yazık ki zamanında evler bilinçsizce yapılmış. Zemin etüdü yapılmamış, arkası, altı sağlam mı bakılmamış. Şimdi de heyelan oldukça, oturulabilir durumdaki evleri kurtarmak için istinat duvarıyla heyelanlı bölgeler güçlendiriliyor. Benim evimin arkasında da yapıldı. Önceden evde durmaya korkuyorduk. Duvar yapıldıktan sonra güvende hissediyoruz. Heyelanlar da acıyı hep beraber yaşıyoruz, doğaya müdahale ederken dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-04-08 09:50:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Rize’de dilenci operasyonu
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu
Bülent Korkmaz: "Kazanmamız gerekiyor, başka çaremiz yok"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Kazanmamız gerekiyor, başka çaremiz ...
Bülent Korkmaz: Kazanmaktan başka çaremiz yok
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Kazanmaktan başka çaremiz yok
Rize-Artvin Havalimanının pisti ve apronları renklendi Rize-Artvin Havalimanı pistinin ve apronlarının çizgileri çekilmeye başlandı
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanının pisti ve apronları ...
Rizeli kadın basketçiler Süper Lig yolunda
YEREL HABERLER Rizeli kadın basketçiler Süper Lig yolunda
Rize´de `ezan şakası´ görüntüleri tepki çekti
YEREL HABERLER Rize´de `ezan şakası´ görüntüleri tepki çekti
İftardan 10 dakika sonra yaptıkları şaka iftardan önce diye paylaşılınca ortalık karıştı Gençlerin ezan şakası tepki topladı
YEREL HABERLER İftardan 10 dakika sonra yaptıkları şaka iftardan ...
AFAD Başkanı Yusus Sezer Rize’de
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Yusus Sezer Rize’de
Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Rize’nin 29 metrelik çay bardağı açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Rize’nin 29 metrelik çay bardağı açılış için gün ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.