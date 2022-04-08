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Rize’de öğrenciler ve öğretmenlere ‘Stresle Başa Çıkma Yöntemleri’ eğitimi verildi

İHA

Rize’de öğrenciler ve öğretmenlere ‘Stresle Başa Çıkma Yöntemleri’ eğitimi verildi

Rize’de Ruh Sağlığı Birimi ve Sağlıklı Hayat Merkezi görevlilerince öğrenciler, ebeveynleri ve öğretmenlere yönelik eğitimler devam ediyor.
Rize İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı Birimi ve Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli uzman personellerce koruyucu ve önleyici Ruh Sağlığı hizmetleri çerçevesinde öğrenciler ve ebeveynler başta olmak üzere çeşitli toplum kesimlerine yönelik eğitimler düzenlenmeye devam ediyor. İl genelinde anaokullarında görevli öğretmenler ve ebeveynlere yönelik ‘Davranışsal bağımlılıklarla mücadele’ konulu eğitimler gerçekleştiren uzman personeller, eğitimlerine Rize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Rize Ardeşen İlçe Halk Kütüphanesindeki programlar ile devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Psikolog Güneş Sarımehmet tarafından Rize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen ‘Stresle başa çıkma yöntemleri’ konulu eğitimde katılımcılara günlük kısa sürede stres, uzun süreli stres konuları ve stresle başa çıkmada etkin çözüm mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Rize’nin Ardeşen ilçesinde ki İlçe Halk Kütüphanesi’nde, Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Çocuk Gelişimci Miraç Serdar tarafından yürütülen eğitim programında ise ‘Stresle başa çıkma yöntemleri’ ve ‘Dijital ortamların çocukların gelişim dönemlerine etkisi’ konularına yer verildi.
Aileler tarafında ilgiyle takip edilen programa katılımcıların günlük hayatta yaşadıkları sorunlar ve çocuklarının teknoloji ile nasıl tanıştırmaları yönünde merak edilenler hakkında sorucevap etkinliği ile son verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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