Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: 2-1

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Arzu ERBAŞ / RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (Dk. 76 Tarık) Holmen, Ponck, Gökhan (Dk. 85 Cemali), Eren, Baiano, Fernandes, Boyd, Sabo (Dk. 45 Boldrin), Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk. 63 Pohjanpalo)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Adil, Abdülkerim, Skubic (Dk. 83 Rahmanovic), Guılherme, Oğulcan (Dk. 76 Ahmed Hassan), Hadziahmetovic, Amilton, Endri (Dk. 60 Soner), Bytyqi (Dk. 76 Michalak), Cikalleshi

GOLLER: Dk. 43 Bolasie, Dk. 77 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) Dk. 26 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 69 Amilton, Dk. 90+6 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Holmen, Sabo, Gedson (Çaykur Rizespor) İlhan Palut (TD), Amilton (İttifak Holding Konyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32´nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor´u 2-1 mağlup etti.23´üncü dakikada Gedson´un orta sahadan ceza sahasına gönderdiği topa Cisse gelişine vurdu. Top üstten auta çıktı.

26´ncı dakikada ceza sahası içerisinde Skubic´in sağ çaprazdan gönderdiği top, kaleci Gökhan´dan sekti. Bytyqi, önüne düşen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

37´nci dakikada Gedson´dan aldığı pası Boyd, ceza sahası dışından kaleye gönderdi, top üstten auta çıktı.

43´üncü dakikada sağ kanattan Gedson´un kullandığı kornerde, ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde Ponck´'un indirdiği topa, Bolasie vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-1.

51´inci dakikada Bolasie´nin ceza sahasında yerden gönderdiği top, savunmaya çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Gol geçersiz sayıldı.

77´nci dakikada Boyd´un ceza sahası dışından sağ çaprazdan vurduğu topu, Pohjanpalo kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.

90+2´nci dakikada Umar´ın sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa, Pohjanpalo vurdu. Top kalenin solundan kornere gitti.

Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-04-09 18:17:40



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