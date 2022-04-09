İlhan Palut: "Rize'den üzerimize düşen dersi alarak Konya'ya döneceğiz"

İttifak Holding Konyaspor'un Teknik direktörü İlhan Palut, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Rize'den üzerimize düşen dersi alarak Konya'ya döneceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Konyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 21 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bugün daha tempolu oynamalıydık, daha iyi oynamalıydık, daha iyi mücadele etmeliydik ve daha sakin olmalıydık. En azından maçı 10 öndeyken bitirip soyunma odasına girmeliydik. Rakibimizi maça ortak etmemeliydik. Saha da eksilmemeliydik fakat biz maçı 2 kişi eksik tamamladık. Bunlar bu maçtaki eksiklerimizdi. Bir daha ki maçta bunları çalışıp daha iyi duruma getireceğiz inşallah. Bu yarışı bırakmayacağız. Sahadaki her figürde kendi performansını, benim takımımın performansını kontrol ettiğim gibi, onlar da mutlaka kendi performanslarını kontrol edeceklerdir. Ligin artık sonları herkes dikkatli olmalı. Belirleyici puanlar kazanılıyor veya kaybediliyor. Biz Rize'den üzerimize düşen dersi alarak Konya'ya döneceğiz" şeklinde konuştu.

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