Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33´üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti.
Çaykur Rizespor, 15 Nisan Cuma günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Yeşil-mavili ekipte Carlos Ponck, Yusuf Sarı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Sebastian Holmen ile Gökhan Akkan antrenmana katılmadı.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-04-11 20:59:52
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