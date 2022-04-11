Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını başladı. Deplasmanda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşilmavililer, çift kale yapılan maç ile antrenmanı tamamladı.
Öte yandan Carlos Ponck, Yusuf Sarı fizyoterapistle beraber çalışırken, Sebastian Holmen ile Gökhan Akkan ise antrenmana katılmadı.
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