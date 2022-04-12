Rize'nin yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü

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Rize'nin yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Rize'nin yüksek kesimlerinde yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Yaylalar beyaza bürünürken, kar yağışının yüksek kesimlerde bir kaç gün daha etkili olması bekleniyor.

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