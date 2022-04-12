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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülent Korkmaz: "Kazanıp yolumuza devam edeceğiz"

İHA

Bülent Korkmaz: "Kazanıp yolumuza devam edeceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kayserispor ile oynayacakları mücadele öncesinde yaptığı açıklamada "Bizim kazanmamız gerekiyor. İnşallah kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Korkmaz, "Her maç gibi bu maç da zor. Mücadeleye aynı şekilde devam etmek gerekir. Hem deplasmanda hem kendi sahamızda Trabzonspor maçında ve Alanyaspor maçının ikinci yarısında gösterdiğiniz performansı göstermemiz gerekir. Birebir oynadığınız zaman maça ortak oluyorsunuz. Konyaspor maçı da öyle oldu ve kazandık. Kayserispor iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Son haftalarda deplasmanda aldıkları galibiyetlerle kendilerine güvenleri geldi. Zor bir maç olacak. Bizim kazanmamız gerekiyor. İnşallah kazanıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şartlar ne olursa olsun rizespor'a devam edeceğimi söyledim"
Şartlar ne olursa olsun Çaykur Rizepsor'da Teknik Direktörlük görevini sürdüreceğini söyleyen Korkmaz, "Ben başkan ile anlaşırken kesinlikle şartlar ne olursa olsun Rizespor'da devam edeceğimi söyledim. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu kulüpte çalışmak gerçekten çok güzel. Ben bu kulüpte çalışılması gerektiğini düşünen bir teknik direktörüm. Çok güzel bir ortam var, tesisler çok güzel. Şu ortamda bile çok mutluyum, çok memnunum. Başkanımız da takımın ligde kalması, maddi manevi en iyi durumda olması için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla ben çok mutluyum" değerlendirmesini yaptı.

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