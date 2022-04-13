TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta erteleme maçında Pazarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile 22 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Enes Biroğlu xx, Onur Gülter xx
Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Taşkın Kartal x (Muhammed Yıldırım dk. 46 x), Kadir Kaan Yurdakul xx, Hüseyin Eray Karataş xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Muhammed Burak Taşdemir x (İlhan Topatar dk. 76 x), Birkan Yılmaz xx, Feyyaz Aydil xx, Mehmet Demirözü xx, Atakan Ekiz xx, Berk Kervankıran x (Erkan Çam dk. 46 xx)
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı x (Hüseyin Yılmaz dk. 53 x), Ali Osman Karnapoğlu xx, Emre Kara xx, Selim Şahin xx, Hakan Çevik xx, Sefa Aksoy xx, Aykut Emre Yakut xx, Eyüp Akcan xx, Fatih Bektaş x (Oğuzhan Matur dk. 80 ?), Ercüment Eray Ataklı x (Rıdvan Bingöl dk. 88 ?), Embiya Ayyıldız xx
Goller: Muhammed Emin Balcılar (dk. 1 ve 60) (Pazarspor), Aykut Emre Yakut (dk. 10), Hakan Çevik (dk. 44) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Demirözü, Taşkın Kartal, Muhammed Yıldırım, Birkan Yılmaz, Feyyaz Aydil (Pazarspor), Fatih Bektaş, Ali Karnapoğlu, Hakan Çevik (Zonguldak Kömürspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.