Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Deplasmanda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşilmavililer, çift kale yapılan maç ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsız kuş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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