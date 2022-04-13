Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Deplasmanda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşilmavililer, çift kale yapılan maç ile antrenmanı tamamladı.
Öte yandan sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsız kuş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.