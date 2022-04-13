Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

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Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig´de 29 puanla 18´inci sırada yer alan Çaykur Rizespor, 15 Nisan Cuma günü deplasmanda, Büyükşehir Belediyesi Kadır Has Stadyumu'nda karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti . Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile sürüp, çift kale maç ile son buldu.

Yeşil-mavili ekipte, sakatlığı bulunan oyuncu Kubilay Kanatsızkuş fizyoterapist eşliğinde çalıştı

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-04-13 19:40:30



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