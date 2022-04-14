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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay üreticilerine gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar

İHA

Çay üreticilerine gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rizeli çay üreticilerine gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştı.
Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rize İl Temsilciliği aracılığıyla tonu 6 bin 900 TL’den satılmak üzere 5 tır dolusu gübreyi Rize’nin Ardeşen ilçesine gönderdi. Ucuza gübre almak için Ardeşen ilçesi girişinde toplanan vatandaşalar araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu. Gübre alan Rizeli bir kadın üretici, gübre olan çuvallardan birini açtırdı. Vatandaşlar açılan çuvalda gübre yerine mermer tozu olduğunu fark etti. Bu durum vatandaşın büyük tepkisine neden oldu.

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