Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Deplasmanda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşilmavililer, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Konyaspor maçında sakatlanan Gökhan Akkan’ın durumu ise maç günü belli olacak.

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