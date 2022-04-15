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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de “Turizm Haftası” etkinlikleri

İHA

Rize’de “Turizm Haftası” etkinlikleri

– Rize’de 1522 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri başladı.
Turizm Haftası etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış programına Rize Valisi kemal Çeber, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu. Rize Valisi Kemal Çeber, Yöresel El Sanatları Sergisi ile Çay ve İnsan konulu fotoğraf sergisinin açılışı yaptı. Açılışın ardından katılımcılar Yöresel El Sanatları Sergisini ve Çay ve İnsan fotoğraf sergisini gezdi. Ziyaretçiler için açılan sergiler 17 Nisan’a kadar açık olacağı belirtildi.
Vali Çeber yaptığı konuşmada, “Turizm, iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleri ile gelişimi ve kalkınmayı sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır. Doğal ve tarihi güzellikleriyle kendine hayran bırakan Rize’mizin var olan bu potansiyelini ortaya koyarak bundan en üst düzeyde faydalanmamız, bunu yaparken de bu değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek koruma ve kullanma dengesini bir arada gerçekleştirmemiz gerekmektedir" dedi.

"Çaydan sona en önemli ekonomik faaliyet turizmdir"
Rize'nin çaydan sonra en önemli ekonomisinin turizm olduğunun altını çizen Çeber, "Rize’miz, sahip olduğu tarihi yapıları, doğal güzellikleri, kendine has ürünleri ve mutfağıyla, turizm açısından farklı renk ve tatları içinde barındıran zengin bir potansiyele sahiptir. Bizler, var olan bu güzellikleri hizmete dönüştürüp sunduğumuzda ilimizin ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayacağız. İlimizi kalkınması adına çaydan sona en önemli ekonomik faaliyet turizmdir. Özellikle yakın zamanda açılışını yapacağımız Rize Artvin Havalimanın ilimiz turizmine büyük katkı yapacağını düşünmekteyiz. İlimize gelen turist sayısını ve turizmden elde edilen geliri artırarak, turizm pazarında Rize’mizin daha çok pay almasını sağlama gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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