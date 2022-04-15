Çaykur Rizespor 340 gündür deplasman galibiyetine hasret

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 11 berabere kalan Çaykur Rizespor, son deplasman galibiyetinden 11 ay 4 gün sonra yine kazanamadı.

Süper Lig’in düşme hattına demir atan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 20212022 sezonunda tanışamadığı deplasman galibiyetinin hasretini bu hafta da sürdürdü. Son dış saha galibiyetini geçtiğimiz sezonun 41. haftasında 11 Mayıs’ta Gaziantep FK’ye karşı 54’lük skorla alan Çaykur Rizespor 340 gün sonra galibiyet parolasıyla gittiği Kayserispor deplasmanından da 11’lik beraberlikle döndü.

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