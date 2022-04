Rizeli ahşap ustasının hayali Ahşaptan yatığı minyatür at arabasını metalden yaparak insanların hizmetine sunmak istiyor Rizeli Ahşap Ustası örümcek ve akrebin yürüyüşünden yola çıkarak ahşaptan at arabası yaptı

Rizeli ahşap ustası Şahin Çolak, akrep ve örümcekten yola çıkarak yaptığı minyatür at arabasının insanların kullanabilmesi için metalden olanını yapmayı hedefliyor.

Ahşap ustası Şahin Çolak (64), ürettikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Daha önce pikniğe gittiği arkadaşının kendisinin bardağına daha fazla içecek doldurduğunu fark edince ahşaptan 'Adalet Kupası’ ismini verdiği ilginç bir bardak üreten Çolak bu kez örümcek ve akrebin yürüğünden yola çıkarak ahşaptan oyuncak bir at arabası üretti.

Ürettiği minyatürün ilerleyen zamanlarda insanların kullanabilecekleri büyüklükte olanını üreteceğini ifade eden Çolak, üretimde sınır tanımasa da mesleği olan ahşap ustalığının unutulmaya yüz tuttuğunu görünce üzüldüğünün de altını çiziyor.

Kendisine ait hobi atölyesinde ahşap üzerine hediyelik süs eşyaları üretimi ile adından söz ettiren ahşap ustası Şahin Çolak herhangi bir üniversite eğitimi almadığını ve doğanın güzelliklerinden yola çıkarak ürünler ortaya koyduğunu söyledi. Çolak “Ben mekatroniğin ders niteliğinde olanını bilmiyorum. Ben bu robotları deneme yanılma yöntemiyle, örümcek ve akrepten yola çıkarak yaptım. Şu anda yaptığım ölçümler bunun sadece formülünü, şifresini, yürüyüşünü ve yapımını öğrenmek içindi. Ben bu robotun ortam elverişli olduğu zaman ahşaptan olanını değil de metalden olanını yapacağım” dedi.

İlk olarak ahşaptan minyatürünü yaptığı at arabasını metalden yapacağı zaman insan kuvveti ile yürüyebilmesi için pedallar koyacağını da sözlerine ekleyen Çolak “Metalden yapacağımı bisiklet pedalından yapacağım ama ileride motosiklet motorundan güç verebilirim. Ben mekatroniğe merak sardım. Bunlar şuan da üniversitelerde veya günümüzün konusu olan robot sistemlerinde kullanılıyor. Çevremde meraklı gençler var. Drone projesi yapan gençler var. Onlarda benim atölyemi ARGE çalışmalarında kullanıyor. Onlardan da esinleniyorum. Elektronikten pek anlamam ama mekatronikten anlarım” şeklinde konuştu.



"Z kuşağı meraklı değil ama sanat sanattır"

Ahşap ustalığını gelecek nesillere taşıyabilmek için uğraştığını ancak meslek için bir talep olmadığını da hatırlatan Çolak “Bu mesleği öğrenmek için hiçbir istek yok. Gençlerimiz para olan işlere bakıyorlar. Z kuşağı nasıl bir şey bilmiyorum ama bildiğim şeyler bunlardır. Z kuşağı bu mesleklere meraklı değil ama sanat her zaman sanattır. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır bunlar. Bizler yapmayınca bunu kimse yapmaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.