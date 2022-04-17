Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34´üncü haftasında evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip bir günlük aranın ardından, 22 Nisan Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu´nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, 5´e 2 orta oyunu ile sürdü. Antrenman, düz koşu ile son buldu.

Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-04-17 20:19:52



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