Sınıf başkanının vaadini belediye başkanı gerçekleştirdi

Rize'de 6. sınıfı öğrencisi Hümeyra Yılmazer’in sınıf başkanlığı seçiminde “seçilirsem belediye başkanımızı sınıfımızda misafir edeceğim” vaadini Rize Belediyesi Rahmi Metin yerine getirdi.

Rize Merkez Fatih Ortaokulu 6/A sınıfında okuyan Hümeyra Yılmazer sınıf başkanlığını kazanmak için arkadaşlarına, “Seçilirsem Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin’i sınıfımızda misafir edeceğim” vaadinde bulundu. Sınıf başkanlık seçimini kazanan Hümeyra Yılmazer, velisinin sosyal medya hesabından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’i etiketleyerek vaatte bulunduğunu, sınıf başkanı seçildiğini söyledi ve vaadini yerine getirmesi için Başkan Metin’i sınıflarına davet etti.

Sosyal medya hesabından videoyu izleyen Başkan Metin, Hümeyra Yılmazer’in videosuna “Sevgili kızım, Sen derslerine en güzel şekilde çalışmaya devam et ve başkanlığının sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeye gayret et. İnşallah seçim vaadini gerçekleştirmene yardımcı olacağız” şeklinde yorumda bulundu.

İkinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından Hümeyra'nın sözünü yerine getirmek için sınıfı ziyaret eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, öğrencilerle ve sınıf başkanı Hümeyra ile bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet edip satranç oynayan Başkan Metin, ziyaretinin sonunda öğrencilere Rize Belediyesi’nin hazırlamış olduğu satranç öğreniyorum adlı kitabı hediye etti.

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