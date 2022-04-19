Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. 22 Nisan Cuma Günü saat 20.30'da oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon çalışması ile devam etti. Yeşilmavililer, yapılan çift kale maçın ardından son buldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.