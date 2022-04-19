Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. 22 Nisan Cuma Günü saat 20.30'da oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon çalışması ile devam etti. Yeşilmavililer, yapılan çift kale maçın ardından son buldu.

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