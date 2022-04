Rize'de sahibinden kaçan at karayolunda 4 nala koştu, yolda seyreden araçlar için tehlike oluşturdu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahibinden kaçan at karayoluna çıkıp 4 nala koşmaya başlayınca sürücülere zor anlar yaşattı.

ArdeşenÇamlıhemşin karayolu üzerinde seyr eden bir araçta bulunan şahıs, yolda 4 nala koşan eğerli atı görünce o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Sahibinden kaçarak karayolunda koşmaya başlayan at yolda seyreden araç sürücüleri için zaman zaman tehlike oluştururken, trafikte önlerinde bir anda atın çıktığını gören sürücüler zor anlar yaşadı. At ile karşı karşıya gelen sürücüler ata çarpmamak için yoldan çıkmak zorunda kaldı.

